Buseli öğrenciler yeteneklerini keşfetti

Okul’da öğrencilerin yoğun katılımıyla düzenlenen “Yetenek Keşif Günleri” üç gün sürdü. Birinci gün model uçak atölyesinde öğrenciler, F-16 uçaklarının çalışma prensiplerini uygulamalı olarak öğrendi. İkinci gün böceklerin yaşayışları, son gün düzenlenen roket bilim etkinliği ise okul bahçesinde bulunan Soyuz-5 Roket etrafında yapıldı. Etkinlikler kapsamında velilere de ‘etkili problem çözme’ konulu anne eğitim semineri verildi. Okul yöneticileri, önümüzdeki günlerde tekrar düzenlenecek olan “Yetenek Keşif Günleri” için ücretsiz kayıt yapılacağını kaydettiler