Çamkoru ‘Engelsiz Tabiat Parkı’ olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Çamkoru Tabiat Parkı’nı Türkiye’nin ilk Engelsiz Tabiat Parkı haline getirecek.
‘Korunan Alanlarda Erişilebilirlik’ adı altında başlatılan projede Çamkoru Tabiat Parkı, görme, işitme ve fiziki engelliler ile yaşlıların yapı ve tesisler rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanıyor. Parka konulacak tabelalar, hediyelik eşya stantları, oluşturulacak flora ve fauna tanıtım alanları, çocuk oyun alanları, gözlem platformu, iskele ve piknik alanları gibi bir çok yapı engelli dostu olacak şekilde yapılandırılacak.
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