Çamkoru ‘Engelsiz Tabiat Parkı’ olacak

‘Korunan Alanlarda Erişilebilirlik’ adı altında başlatılan projede Çamkoru Tabiat Parkı, görme, işitme ve fiziki engelliler ile yaşlıların yapı ve tesisler rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanıyor. Parka konulacak tabelalar, hediyelik eşya stantları, oluşturulacak flora ve fauna tanıtım alanları, çocuk oyun alanları, gözlem platformu, iskele ve piknik alanları gibi bir çok yapı engelli dostu olacak şekilde yapılandırılacak.