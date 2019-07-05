Çamlıdere’nin ‘Son Kale’si kitap tutkunlarını bekliyor

Doğa fotoğrafçısı ve kitap tutkunu 75 yaşındaki Mehmet Emin Bora, 61 yıllık birikimini gelecek nesillere aktarmak için kütüphane açtı. 15 yıldır Çamlıdere’de yaşayan ve uzun bir zaman ticaretle uğraşan Bora, site içerisindeki müstakil evinin yanına 9 ayda yaptığı ve ‘Son Kale’ ismini verdiği iki katlı kütüphaneyi kurdu. 7 binin üzerinde kitap bulunan kütüphane, Çamlıdere’nin tek kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor. Bora, “Bu ülkeye herkesin borcu var. Ben de borcumu topluma bu şekilde ödemeyi düşündüm. Genç kuşaklar okusun istiyorum” dedi.

GELECEK KUŞAKLAR İÇİN

Bora, “Bu kitapları61 senede biriktirdim. Günübirlik okunan kitaplar değil, rafine kitaplar edindim. İşin felsefesine bakmak, gelecek kuşaklara akılcı yollar göstermek gerekiyor” diye konuştu. Uzun yıllar kelebek fotoğrafları çekmek için çok yer gezdiğini belirten Bora, avcılık, biyoloji üzerine kitapları ve kişisel sergilerinde sunulan kelebek fotoğrafları da dahil pek çok fotoğrafını kütüphane koleksiyonuna aldığını söyledi.