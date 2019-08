Cansuyu 21 ülkede kurban kesecek

GÜVENİRLİLİK UYARISI

Geçtiğimiz yıllarda bazı yardım kuruluşları çok ciddi sıkıntılar, usulsüzlükler yaşattı. İnsanların kafalarında ‘acaba kurbanlar kesiliyor mu ve bunlar ihtiyaç sahiplerine gerçekten teslim ediliyor mu?’ gibi sorular oluşuyor. Bir yardım kuruluşunun güvenilir olup olmadığı konusunda sadece video görüntüleri yeterli olur mu neye dikkat etmemiz gerekiyor?

Yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz ve her an sorana hesap vermek durumundayız. Makbuzsuz kimseden para almayız, evraksızda kimseye ödeme yapmayız. Bu durumda derneğimize karşı büyük bir itimat ve güvenin oluşmasını sağladık. Cansuyu bu konuda güvenilir bir markadır ve saygın bir duruşumuz vardır. Bizlerde bunu muhafaza etmek için elimizden gelen titizliği gösteriyoruz. Olayın başlangıç aşamasından sonuç aşamasına kadar kontrolü elimizde tutuyoruz. Ekiplerimiz bölgelere giderek kurbanlıkları teker teker elden geçirirler, satın alırlar, keserler ve et dağıtımında da son noktaya kadar da takibini yaparlar. Emanetler konusunda titiz bir şekilde devam ediyoruz. Benim şahsen hayırsever kardeşlerime tavsiyem şudur; tanımadıklarınıza vermeyin. Araştırıp tanıdıkları ve bildikleri kuruluşlara kurbanlıklarını emanet etsinler.