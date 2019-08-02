Cansuyu 21 ülkede kurban kesecek

Bağışçıların kurbanlarını Türkiye dahil 21 ülkede vekaletle kesecek olan Cansuyu, tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 4 fiyat açıklayan Cansuyu, Afrika için 650 lira, Asya için 720 Lira, Filistin kampları, Yemen ve Türkiye için 1200 Lira, Gazze için de 2200 lira kurban bedeli belirledi.Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Köylü, Kurban bağışları konusunda yaptıkları çalışmaları Star Gazetesi’ne anlattı:

Cansuyu ülkemizin en önde gelen yardım kuruluşlarından bir tanesi. Kurban kampanyanız hakkında bilgi verir misiniz?

Bu yıl 14 yaşında Cansuyu Derneği ve kurulduğumuz yıldan buyana kurban kesmeye devam ediyoruz. Her yıl kurban sayılarımızda artış oluyor, biz bir sonraki yıla da bir önceki yılın alt yapısını güçlendirerek hazırlık yapıyoruz. Ramazan ayının ilk haftasında ramazan dağıtımlarımızı bitirmiş oluyoruz. İkinci haftasında da kurban çalışmalarını başlatıyoruz. Öncelikle dünya üzerindeki kriz bölgelerini masaya yatırıyoruz onlardan hangi birinin ne kadar büyük ihtiyacı varsa o konu üzerinde çalışma yapıyoruz ve bir liste çıkartıyoruz. Daha sonra oradaki partnerler ile müzakere yapıyoruz ve o yıl bu bölgede çalışacağımızı belirtiyoruz. Kurban fiyatlarını alıyoruz ve onlarda bir yandan hazırlıklarını yapıyorlar bizde burada kampanyayı yürütüyoruz. Bir öncelik sırası belirliyoruz bu yıl inşallah 21 ülkede kurban keseceğiz. Biraz yoğun kesim yapmak istiyoruz, en az 200-300 büyükbaş, bazı ülkelerde 500 büyükbaş kestiğimiz oluyor. Hem organizasyon masrafında tasarruf etmiş oluyoruz hem de o bölgede yoğun bir dağıtım yapmış oluyoruz.

KURBAN FİYATLARI

Kurban Kampanyasında Türkiye ve diğer ülkeler arasında fiyatlarda farklılıklar oluyor mu, Kurban bağış fiyatlarınız bu yıl ne kadar?

Fiyatlarımızı belirlerken, gidiş gelişler, oradaki konaklamalar, kurban alımı, kesimi, dağıtımı bütün bunların masraflarını öngörerek bir fiyat belirlemesine gidiyoruz. Bu yıl 4 fiyat açıkladık; Afrika için 650 lira, Asya için 720 Lira, Filistin kampları, Yemen ve Türkiye için 1200 Lira, Gazze içinde 2200 lira gibi bir fiyat açıkladık.

Ülkeleri hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?

Hangi kardeşimiz kurbanının hangi bölgede kesilmesini istiyorsa oranın bedelini bize gönderiyor. Biz onun adına kurbanını vekaleten satın alıyoruz, kestiriyoruz, dağıtımını gerçekleştiriyoruz ve kesim anını da kamera ile tespit ediyoruz. Kurbanı kesildikten sonra kendisine kurbanın kesildiğine dair bir mesaj gönderiyoruz. Kurbandan sonrada arkadaşlarımız bu görüntüleri burada tasnif ediyorlar, takriben bu görüntüleri ayrıştırmak 1 ay sürüyor ve daha sonra bunları internete yüklüyoruz. Kendisine bir mesaj daha gönderiyoruz o mesajda şifre var o şifre ile giriyor ve kendi kurbanının kesiliş görüntülerini izliyor.