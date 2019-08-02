Cansuyu 21 ülkede kurban kesecek
Her yıl Kurban Bayramında ülkemizde ve dünyanın yardıma muhtaç ülkelerinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Cansuyu Yardımlaşma Derneği, bu yıl da 21 ülkede kurban kesimi yapacak.
Bağışçıların kurbanlarını Türkiye dahil 21 ülkede vekaletle kesecek olan Cansuyu, tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 4 fiyat açıklayan Cansuyu, Afrika için 650 lira, Asya için 720 Lira, Filistin kampları, Yemen ve Türkiye için 1200 Lira, Gazze için de 2200 lira kurban bedeli belirledi.Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Köylü, Kurban bağışları konusunda yaptıkları çalışmaları Star Gazetesi’ne anlattı:
Cansuyu ülkemizin en önde gelen yardım kuruluşlarından bir tanesi. Kurban kampanyanız hakkında bilgi verir misiniz?
Bu yıl 14 yaşında Cansuyu Derneği ve kurulduğumuz yıldan buyana kurban kesmeye devam ediyoruz. Her yıl kurban sayılarımızda artış oluyor, biz bir sonraki yıla da bir önceki yılın alt yapısını güçlendirerek hazırlık yapıyoruz. Ramazan ayının ilk haftasında ramazan dağıtımlarımızı bitirmiş oluyoruz. İkinci haftasında da kurban çalışmalarını başlatıyoruz. Öncelikle dünya üzerindeki kriz bölgelerini masaya yatırıyoruz onlardan hangi birinin ne kadar büyük ihtiyacı varsa o konu üzerinde çalışma yapıyoruz ve bir liste çıkartıyoruz. Daha sonra oradaki partnerler ile müzakere yapıyoruz ve o yıl bu bölgede çalışacağımızı belirtiyoruz. Kurban fiyatlarını alıyoruz ve onlarda bir yandan hazırlıklarını yapıyorlar bizde burada kampanyayı yürütüyoruz. Bir öncelik sırası belirliyoruz bu yıl inşallah 21 ülkede kurban keseceğiz. Biraz yoğun kesim yapmak istiyoruz, en az 200-300 büyükbaş, bazı ülkelerde 500 büyükbaş kestiğimiz oluyor. Hem organizasyon masrafında tasarruf etmiş oluyoruz hem de o bölgede yoğun bir dağıtım yapmış oluyoruz.
KURBAN FİYATLARI
Kurban Kampanyasında Türkiye ve diğer ülkeler arasında fiyatlarda farklılıklar oluyor mu, Kurban bağış fiyatlarınız bu yıl ne kadar?
Fiyatlarımızı belirlerken, gidiş gelişler, oradaki konaklamalar, kurban alımı, kesimi, dağıtımı bütün bunların masraflarını öngörerek bir fiyat belirlemesine gidiyoruz. Bu yıl 4 fiyat açıkladık; Afrika için 650 lira, Asya için 720 Lira, Filistin kampları, Yemen ve Türkiye için 1200 Lira, Gazze içinde 2200 lira gibi bir fiyat açıkladık.
Ülkeleri hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?
Hangi kardeşimiz kurbanının hangi bölgede kesilmesini istiyorsa oranın bedelini bize gönderiyor. Biz onun adına kurbanını vekaleten satın alıyoruz, kestiriyoruz, dağıtımını gerçekleştiriyoruz ve kesim anını da kamera ile tespit ediyoruz. Kurbanı kesildikten sonra kendisine kurbanın kesildiğine dair bir mesaj gönderiyoruz. Kurbandan sonrada arkadaşlarımız bu görüntüleri burada tasnif ediyorlar, takriben bu görüntüleri ayrıştırmak 1 ay sürüyor ve daha sonra bunları internete yüklüyoruz. Kendisine bir mesaj daha gönderiyoruz o mesajda şifre var o şifre ile giriyor ve kendi kurbanının kesiliş görüntülerini izliyor.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Köylü
GÜVENİRLİLİK UYARISI
Geçtiğimiz yıllarda bazı yardım kuruluşları çok ciddi sıkıntılar, usulsüzlükler yaşattı. İnsanların kafalarında ‘acaba kurbanlar kesiliyor mu ve bunlar ihtiyaç sahiplerine gerçekten teslim ediliyor mu?’ gibi sorular oluşuyor. Bir yardım kuruluşunun güvenilir olup olmadığı konusunda sadece video görüntüleri yeterli olur mu neye dikkat etmemiz gerekiyor?
Yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz ve her an sorana hesap vermek durumundayız. Makbuzsuz kimseden para almayız, evraksızda kimseye ödeme yapmayız. Bu durumda derneğimize karşı büyük bir itimat ve güvenin oluşmasını sağladık. Cansuyu bu konuda güvenilir bir markadır ve saygın bir duruşumuz vardır. Bizlerde bunu muhafaza etmek için elimizden gelen titizliği gösteriyoruz. Olayın başlangıç aşamasından sonuç aşamasına kadar kontrolü elimizde tutuyoruz. Ekiplerimiz bölgelere giderek kurbanlıkları teker teker elden geçirirler, satın alırlar, keserler ve et dağıtımında da son noktaya kadar da takibini yaparlar. Emanetler konusunda titiz bir şekilde devam ediyoruz. Benim şahsen hayırsever kardeşlerime tavsiyem şudur; tanımadıklarınıza vermeyin. Araştırıp tanıdıkları ve bildikleri kuruluşlara kurbanlıklarını emanet etsinler.
GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİ
Türkiye’de ki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyor musunuz?
Yardımları fonlama usulü ile kullanıyoruz; yani hayır sahibi parasını bize hangi maksatla göndermişse, üzerinde hangi konu yazılıysa ona göre hareket ediyoruz. Bu durumda bir inisiyatif kullanmamız mümkün değil. Ancak hayır sahipleri herhangi bir adres veya bir konu belirtmemişse kendi inisiyatifimiz orada devreye girer ve ihtiyaçların aciliyetine göre önceliği belirleriz.
Diğer Müslüman ülkelerde yardım kuruluşları Türkiye’de ki kadar aktif çalışıyor mu?
Meselenin iki boyutu var. Biri parasal boyut. İkincisi insani boyut. Bazı ülkeler para gönderiyor ancak yardım ettikleri insanları küçümseyerek veriyorlar ve bu insanlar üzerinde bir hüzün oluşturuyor.
Biz bu durumu hem parasal hem de insani boyutta layığı ile yerine getiren bir milletiz. Diğer insanların onurlarını ve gururlarını rencide etmeden onları kırmadan bu işi yapıyoruz. Dünyada muhtaçlara en çok yardımı yapan ülke Türkiye’dir.
Mustafa Köylü, telefon numaralarının mutlaka doğru şekilde verilmesi konusunda vatandaşları uyardı.
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