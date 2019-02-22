Çevre dostu Mamak

Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince günde 100 konteynerin temizlendiği ilçede, koku, larva ve sinek oluşumunun da önüne geçiliyor. Yaşanabilir bir çevrenin herkesin hakkı olduğunu belirten Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bizler de bu doğrultuda Mamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Temiz şehir algısına yakışır bir şekilde hizmetlerimizi gerçekleştiriyor, vatandaşımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına yoğun mesai harcıyoruz” dedi.