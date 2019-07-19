Çiğdem’i koparana 60 bin TL ceza
Nesli tehlike altında olan bitkilerin doğadan koparılması ve yurt dışına çıkarılmasını önlemeye çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Çiğdemi’ni de koruma atlına aldı.
Ankara Çiğdemi’nin koparılması halinde uygulanacak ceza 60 bin 163 TL olarak belirlendi. Ankara’da nesli tükenme tehlikesinde olan türlerden Gürsöğüt Geveni ile Beypazarı Geveni de izleme programı kapmasındaki türler arasında bulunuyor.
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