Çiğdem’i koparana 60 bin TL ceza Nesli tehlike altında olan bitkilerin doğadan koparılması ve yurt dışına çıkarılmasını önlemeye çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Çiğdemi’ni de koruma atlına aldı.