Çocuğu için tasarladı kadınlara örnek oldu

Ankara'nın Çubuk İlçesi’nde yaşayan Şefika Delikaya, rahatsızlığı sebebiyle pelüş ve tüylü oyuncaklarla oynaması yasaklanan alerjik astım hastası oğlu Enes için organik bebek örmeye başladı. Delikaya, ürettiği oyuncakların çevresi tarafından ilgi görmesiyle örgü bebek yapıp satmaya karar verdi. Oyuncakları sosyal medyada satışa sunan Delikaya, hem çocuklara renkli ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını araladı,hem de bu sayede meslek sahibi oldu. Bir yıldır Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine örgü bebek yapmayı öğreten Şefika Delikaya, bu sayede onlarca kadına bu mesleğin yolunu açarak gelir elde etmelerini sağladı.

İLK OYUNCAK PALYAÇO İlk yaptığı oyuncağın palyaço olduğunu belirten Delikaya, o dönemde malzeme bulmakta zorlandığını, zamanla edindiği tecrübe ile birbirinden güzel doğal malzemelerle bebekler hazırladığını anlattı