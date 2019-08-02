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Çubuk satranç turnuvası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, turnuvanın A kategorisinde düzenlenen ilk tur maçları ile başladığını belirtti.

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Çubuk’ta kategorilerinde önemli başarılara imza atmış 920 sporcuyu ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden Tulay, turnuvada Türkiye’deki 80’e yakın ilden katılımın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Rusya ve Özbekistan’dan sporcuların yer aldığını söyledi. Yurt dışından 100’den fazla sporcunun katıldığını anlatan Tulay, “Turnuvaya katılan herkes çok mutlu. Çünkü yurt dışından gelen sporcular değişik illerden gelen sporcular ve aileleriyle çok güzel bir hafta geçiriyorlar. Çubuk’u geziyorlar, Ankara yakın olduğu için orada bir takım yerleri ziyaret ediyorlar ve turnuvanın da doyasıya tadını çıkarıyorlar. Ankara’da iki tane uluslararası turnuva var bunların en önemlisi ve ilk başlayan Çubuk turnuvasıdır. Bu nedenle de birçok ülkeye örnek teşkil etmiştir” diye konuştu. Tulay, satranç heyecanının 4 Ağustos Pazar günü sona ereceğini sözlerine ekledi.        

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyerek, dereceye giren sporculara toplam 55 bin lira para ödülü dağıtılacağını söyledi.   

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