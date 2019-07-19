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Çubuk Şehir Müzesi geçmişi aydınlatıyor

Çubuk Belediyesi tarafından restore edilerek şehir müzesine dönüştürülen tarihi Bekir Ağalar Konağı, ziyaretçilerini bekliyor. Misafirlerini tarihi bir yolculuğa çıkaran müzede, arkeolojik ve etnografik eserler sergileniyor. 

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Çubuk Belediyesi tarafından restore edilerek 2015 yılında ilçeye kazandırılan ve o günden bu yana Çubuk Şehir Müzesi yaz tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor. İlçenin ilk müzesinde incelemede bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tüm Ankaralılar’ı ziyaret için beklediklerini söyledi. Müze Müdürü Ahmet Bektaş’tan bilgi alan Demirbaş, müzenin 1402 Ankara Savaşı ile birlikte ilçenin ve bölgenin tarihine ışık tuttuğunu dile getirdi. Demirbaş, “Müzemiz, sadece ilçemizin tarihine değil, bölgemizin tarihine de ışık tutuyor. 1900’lü yıllarda ilçedeki yaşantı da maketlerle anlatılıyor. Tarihe yolculuk yaptıran arkeolojik ve etnografik eserler de bulunuyor. Burası her yaştan insanımızın mutlaka ziyaret etmesi gereken bir mekan” dedi. 

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Her yaştan ziyaretçiye hitap eden müzenin ücretsiz ziyaret edildiğini vurgulayan Demirbaş, milli ve manevi değerleri benimseyen, geliştiren müze ve anıtlar gibi sanatsal ve kültürel eserleri tanıyan, tarihini bilen ve beğeni duygusu gelişmiş bireylerin yetişmesi amacıyla ailelerin özellikle çocuklarıyla birlikte gezmelerini beklediklerini sözlerine ekledi. Müze Müdürü Ahmet Bektaş da, “İlçede tarihi mesleklerden o günlerde kullanılan ürünlere kadar binlerce eser müzemizde sergilenmekte. Müzede, bölgemizde kullanılan araç ve gereçlerin ekonomiden bilime, kültürel yaşamdan sanata açılan bir yelpaze gibi birçok konuda yakın tarihte hayatımızda bıraktığı izlere tanıklık etmek mümkün oluyor. Burada geçmişte kullanılan tarihi değerlerimizin korunarak, gelecek nesillere de aktarılması sağlanıyor” diye konuştu. 

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