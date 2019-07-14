Çubuk’a otobüs fabrikası kurulacak

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçelerine 450 milyon TL’lik yatırımla otobüs üretim fabrikası kurulacağını açıkladı. Çubuk’a fabrika kurmak isteyen özel firma yetkilileriyle görüşen Demirbaş, projenin fizibilite raporunu inceledi. Demirbaş, geçtiğimiz günlerde girişimcilere ziyaretlerde bulunduğunu, bunların meyvesini almaya başladıklarını söyledi. Amaçlarının ilçelerine ekonomik girdi sağlayabilecek ve istihdam sorununu çözecek çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Demirbaş, “Her konuda yatırımcılarımıza destek vermeye hazırız. Yeter ki ilçemize ve ülkemize katkı verecek yatırımlar yapılsın” diye konuştu.

EKONOMİYE KATKI OLACAK

Başkan Demirbaş, ilçelerindeki havaalanı ve şehir merkezine çok yakın olmalarının yatırımcılar için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz hafta MAN Türkiye A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Doğrusöz ile görüşmüştük. MAN Türkiye A.Ş’nin yeni yatırımlar için Çubuk’u tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yaklaşık 320 dönümlük alanda ve 450 milyon TL yatırımla kurulacak fabrika ile Ankara, otobüs üretim merkezi haline gelecek. Sadece Çubuk’un değil, Ankara’nın ve Türkiye’nin de ekonomisine büyük katkı verecek. Gençlerimize de iş imkanı sağlanacak. Bu projeyi her anlamda destekliyoruz” ifadelerini kullandı.