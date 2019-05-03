Cumhuriyet Kulesi'ne kaldığı yerden devam

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede 2003 yılında temelini attığı ve inşaatı yarım kalan Cumhuriyet Kulesi’nin, bir buçuk yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. Altınok, yüksekliği 140’tan 186 metreye çıkarılacak olan kulenin tamamlanması için yakın zamanda ihaleye çıkılarak çalışmalara başlanacağını dile getirdi. Başkan Altınok, “Cumhuriyet Kulesi, Keçiören’imizin güzide bir kültür ve sanat merkezi olacak. İlçemizin sadece sosyal hayatına değil oluşturduğu katma değerle ekonomisine de canlılık katacak” dedi. Ticaretin ilçe ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu ve canlandırılması gerektiğini de belirten Altınok, “Keçiören’de tüten bir baca yok. Yani Keçiören bir sanayi kenti değil. Keçiören’in en önemli gelir kalemi ticarettir” ifadesini kullandı. Başkan Altınok, “Ticaretin canlanması için Keçiören’e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmemiz gerekiyor. Bunu da insanları cezbeden doğru yatırımlarla yapabilirsiniz. Cumhuriyet Kulesi’ni inşa etme sebeplerimizin başında Keçiören’i ziyaret etmek isteyenlerin sayısını ve ticaret hacmini artırmak gelmektedir. Kule şu anda 140 metre. Onun üzerine 46 metre uzunluğunda panoramik cam ilave edilecek. Yani 115 metrelik Ata Kule’den daha yüksek olacak. Ziyaretçiler 45 dakika veya 1 saat içerisinde dönerek seyir zevkini yaşayacak. İçerisinde hatıra resmi çekilecek alanlar, alışveriş merkezi, Türkiye’de ilk olacak bir sanat galerisi, restoranlar, uzay ve bilim merkezi yer alacak. 20’nci metrede kafeler, 160’ıncı metreden itibaren ise seyir terası olacak. Ayrıca en üst katta ise nikah salonu bulunacak. Nikah salonundakiler gök ve sema gezisi yapmış olacak. Yani o havayı ve o atmosferi sağlayacağız. Yapılacak aydınlatmalar sayesinde geceleri Ankara’nın ortasında bir sanat eseri gibi süzülecek. Kulemiz Başkent’in gözbebeği haline gelecek” diye konuştu.

ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Geçmişte yapılan projelere yenilerini ekleyerek kısa süre içerisinde Keçiören’e, ‘Türkiye’de Gezilmesi Gereken Yerler’ statüsü kazandıracaklarını ve her yaş grubunu kendine çeken bir ilçe olacaklarını belirten Başkan Turgut Altınok, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumu olan Deniz Dünyası, hem eğlenceli hem de öğretici bir mekândır. Hint, Pasifik, Atlas okyanuslarından getirilen 150 tür ve toplamda 4 bin adet balığı içerisinde barındırarak çocukların yanı sıra yetişkinleri de cezbetmektedir. Bunun yanında bin 653 metre istasyon aralığı ile hem ulaşımda hem de turistik gezilerde kullanılan Keçiören Teleferiği güvenli ve konforlu seyahat imkânıyla ilçeyi kuşbakışı seyretme imkânı sunmaktadır. Ayrıca Estergon Kalesi var. 14 yıl önce inşa ettiğimiz bir eserimizdi. Gecekondular kenti olan bir Keçiören’i, modern bir konuma haline getirdiğimiz dönemde, ilçemizi taçlandırmak için tarihimize ve kültürümüze atıfta bulunarak inşa etmiştik. Cumhuriyet Kulesi ve beraberinde yeni projelerimizi hayata geçirdiğimizde Keçiören eski canlılığına kavuşacak.”​