Dereli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Dereli: Yurt dışına açılacak Türkiye için çalışacağız

Türkiye'de 16 yıldır taahhüt sektöründe hizmet veren Dereli Grup, rotasını yurt dışına çevirdi. Elde ettikleri bilgi ve deneyimi, küreselleşen dünyada kısa sürede yurt dışına aktararak, sağladıkları kazanımlarla ülkeye yatırım yapmayı hedeflediklerini anlatan Dereli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Dereli, ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Global kaynaklı ekonomik saldırı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan ülkeye, yurt dışında işler yaparak olumlu katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Dereli, Türk ekonomisinin yakın zamanda atağa geçeceğine inandıklarını dile getirdi.

Devletin, Türk firmalarının yurt dışına açılmasına imkan sağlayacak önemli fırsatlar sunduğunu hatırlatan Dereli, sorularımızı yanıtladı.

Dereli Grup hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dereli Grup altında 3 firmamızla hizmet veriyoruz. DRL Bilişim, Hacettepe Teknokent’te yazılım üzerine çalışan firmamız. Önemli kurum ve kuruluşlara yazılım hizmeti veren bu firmamız, şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT ile çalışmaktadır. Onun dışında içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmeti veren TİLDA Teknik İnşaat ve Madencilik ile okul, karakol ve hastane inşaatları gibi üst yapı hizmeti veren DZB İmar Planlama İnşaat Şirketi’mizle, taahhüt hizmetleri veriyoruz. Projelerimiz ve çalışmalarımızla ülkemize katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Son dönemde inşaat sektöründe yurt dışına açılma kararı vererek, rotamızı bu yönde ayarladık. Hindistan’da altyapı projesi için çalışmalara başladık. 2 aydır bunun üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda Makedonya Üsküp’te üst yapı projemizi hayata geçireceğiz. Hava şartlarına göre Nisan-Mayıs gibi Üsküp’te projemize başlayacağız.

İnşaat sektörü çok uzun süredir ekonominin lokomotifi oldu. Ama son gelinen şartlarda sektörün ağırlaştığı kanaati yaygın. Bundan dolayı mı rotanızı yurt dışına çevirdiniz?

Firma olarak 16 yıldan beri taahhüt sektöründeyiz. Devletin sağlamış olduğu güzel imkanlardan bugüne kadar faydalandık. Son yıllarda, yurt dışından ağır ekonomi saldırılarına maruz kalan ülke ekonomisi, maalesef daralarak sıkıştı. Bundan kaynaklı biz de bilgimizi, birikimimizi ve deneyimimizi yurt dışına açarak, oradan kazandığımız parayı ülkemize getirip yatırım yapmayı hedefledik. Ülkemizin bu zor dönemden çıkmasını kolaylaştırmak adına yurt dışına döndük diyebiliriz. Son 3-4 aydan beri zaten yurt dışında ciddi arayışlarımız vardı ve dönüş almaya başladık.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Dereli Grup olarak, ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Yakın zamanda gerçekleşen bir toplantıda, geniş ufku ve vizyonu ile beğeni kazanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, çok güzel bir şey söyledi.“Bu Kurtuluş Savaşı aslında” diyen Bakanımız, olayı çok güzel özetledi. Firma olarak biz de kendi cephemizde, yurt dışında yaptığımız işlerin kazanımlarıyla ülkemize destek olmak istiyoruz. Bugüne kadar ülkemizde kazandık, bundan sonra da yurt dışından kazanıp ülkemize katma değer sağlayacağız.

TÜRKİYE BÜYÜYEN ÜLKE

İnşaat sektörünün, Türkiye’yi yeteri kadar taşıdığı ve bundan sonraki süreçte farklı sektörlerin de devreye girerek Türk ekonomisinin farklı bir rayda yoluna devam etmesi noktasında bir görüş söz konusu. İnşaat sektörünün önemli bir belirleyicisi olarak, bu yorumlara katılıyor musunuz? Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Ben bu yorumlara katılmıyorum. Türkiye giderek büyüyen bir ülke. Önemli projeler üretiliyor, önemli yatırımlar yapılıyor. Ekonomik saldırılar yüzünden şu anda sadece ara verildiğini düşünüyorum. Çok klasik bir laf belki ama dünya globalleşti. Elde ettiğimiz bilgi ve deneyimimizi küreselleşen dünyada, kısa sürede yurt dışına aktararak, bunun sonucundaki kazanımlarımızı ise ülkemizde yatırım yapmak için kullanmalıyız. Bir sene gibi kısa sürede ülkemizde yatırımların hızla devam edeceği inancındayım. Çünkü İstanbul’da 3’üncü havaalanı ve çevresi, kentsel dönüşüm, nüfusun artması ve yabancıların Türkiye’ye gelmesinden dolayı ekonominin daha hızlı ve yoğun tempoyla, bunu çok ciddi ve samimi olarak söylüyorum, tekrar atağa geçeceğine yürekten inanıyorum.

Yurt dışına açılma ve ekonomik gelişim açısından yeni kabineyi değerlendirebilir misiniz?

Vizyon sahibi bir Cumhurbaşkanı’mızın olması bizim için büyük bir şans. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışına açılma girişimlerinin önünü açarak, bizlere bu fırsatı sundu. Çok kilit noktalara sektörlerin içinden gelen uzman kişileri getirerek, ekonomide ihtiyaçları gidermek üzere bir kabine kurdu. Türkiye ve dünya vizyonuna sahip ve sektörü bilen isimlerin kabinede yer almasının, iş adamları olarak bizi çok mutlu ediyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) kökenli Ticaret Bakanı’mız Sayın Ruhsar Pekcan, DEİK deneyimiyle iş dünyasına hakim. Keza daha önce söylediğim gibi geniş ufku ve vizyonu olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, her türlü bize destek olmaya çalışıyor. Bunların dışında Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışına açılma noktasında bize güç veriyor. Mesela Hindistan’da yapacağım işler için bize destek oldular. Özellikle Hindistan Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ve Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Alparslan Kılıç, bize büyük destek veriyor. İlk görüşmemizde, Türk iş adamının Hindistan’a gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, önümüze çıkacak her türlü engeli aşma noktasında yardımcı olacaklarını söylediler. Dışişleri’nin bu desteği bizi avantajlı hale getiriyor.

KÖTÜ İMAJI SİLMELİYİZ

Bir de şunu belirtmek isterim ki, FETÖ’nün yurt dışında Türkiye için oluşturduğu kötü imajı silmek adına da Türk firmalarına ve iş adamlarına önemli görevler düşüyor. Türk firmalarının gerçekten yurt dışında güzel işler yapması gerekiyor, FETÖ’nün bozduğu Türkiye imajını iş adamları olarak düzeltmemiz şart. Devletimize bu konuda yardımcı olmalıyız. Türkiye’de gerçekten güzel projeler üreten, hem o ülkeye hem kendi ülkesine katkı sağlayacak firmaların olduğunu dünyaya göstermeliyiz. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Orta Asya’da sağladığı pozitif bilinirliliği ve imajı, iş adamları olarak bize kapı açıyor. Bunu fırsata çevirmek bizim elimizde. Aynı zamanda ulusal gururumuz olan Türk Hava Yolları da, dünyada büyük başarılara imza atıyor.