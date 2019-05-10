Dikmen Vadisi’nde Sakura mevsimi  

Gökkuşağının tüm renklerini içinde barındıran Dikmen Vadisi, Başkentliler’e adeta Japon esintisi yaşatıyor. Bu masalsı görüntüyü kaçırmak istemeyenlerin başında ise gelin ve damatlar geliyor. Yeni çiftlerin fotoğraf çekimi için akın ettiği Dikmen Vadisi, Sakura’ların gölgesinde sayısız gelin ve damada ev sahipliği yapıyor. Vadiye sadece yeni evli çiftler değil, yürüyüş yapanlar ve özellikle de mezuniyet sevincini fotoğraf karelerine yansıtmak isteyen öğrenciler de akın ediyor. Baharın coşkusunu park alanlarında hisseden Ankaralılar, Dikmen Vadisi’nin pembe ve beyaz çiçekleri arasında yürüyüş yaparak, kitap okuyarak ya da fotoğraf çektirerek bu eşsiz güzelliklere şahitlik yapıyor.

JAPON KÜLTÜRÜNDE KUTSAL

Felsefi düşüncelere, müziğe hatta şiirlere konu olan Sakura, ömrü çok kısa olması sebebiyle Japon kültürünün kutsal sembolleri arasında yer alıyor. Japonya’nın doğal güzelliklerinden sayılan Sakura tohumunun ülke dışına çıkarılması yasak olmasına rağmen Türkiye’ye dost ülke olması sebebiyle gönderilen fidanlar dikilebiliyor.