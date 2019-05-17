Dostluk ve kardeşliğin adı: Uyum Mahalle Buluşmaları

Ülkelerindeki iç savaş ve zulüm sebebiyle Türkiye’ye sığınan mülteciler ile Ankaralılar’ı kaynaştırmak amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle düzenlenen, ‘Uyum Mahalle Buluşmaları’ başladı. Altındağ Doğantepe Mahallesi’ndeki iftar yemeğiyle başlayan buluşmaların ilkine Ankara Valisi Vasip Şahin, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Politika Geliştirme Bölüm Başkanı Neşe Kılınçoğlu ile çok sayıda yabancı konuk da katıldı. Program Libya uyruklu Mohammad Şifad’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti açılışı yapılan program Suriyeli gençlerden oluşan Göçmenler İlahi Grubu’nun dinletisiyle devam etti.

BİZ BİRLİKTE BÜTÜNÜZ

Ramazan’da tutulan oruç ve yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunan Vali Şahin, “Burada ben özellikle Doğantepeliler diyorum, yabancı ya da yerel vatandaşlar demiyorum. Biz kardeşiz, birbirimizin yabancısı değiliz. Biz, birlikte bütünüz. Siz mazlum kardeşlerimiz bugün bize ihtiyaç duydunuz ve bizimlesiniz. İnşallah siz de yarın güzel bir gelecekle kucaklaştığınızda başka mazlum kardeşlerimize ev sahipliği yapacaksınız” dedi.

Yabancı davetlilere de seslenen Vali Şahin, “Sizlerden sadece beklediğimiz şey dua etmeniz, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirecek davranışlarda bulunmanız. Biz dün olduğu gibi yarın da hem sizler hem de diğer mazlumlarla ekmeğimizi bölüşmeye devam edeceğiz ama İnşallah bu coğrafya bu sıkıntılardan en yakın zamanda Allah’ın da yardımıyla kurtulacak. Hem bölgemizde hem dünyamızda bir umut ve refah bölgesi haline gelecek. Sizden tek ricamız inşallah o günleri gördüğünüzde bu günleri ve kardeşliği unutmamanız” ifadelerini kullandı. Vali Şahin, ‘Uyum Mahalle Buluşmaları’nın düzenlenmesinde emeği geçen ve programa katılanlara teşekkür etti.

4,8 MİLYON MÜLTECİ VAR

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da Türkiye’nin 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,8 milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Suriyelilerin ülkede yaklaşık 8 yıldır kardeşçe yaşadığına dikkati çeken Ayaz, “Milletimizin hoşgörüsü, devletimizin desteğiyle bu günlere geldik. İnşallah bu yaptığımız faaliyetlerle hem bizim halkımızın hem de Suriyeli kardeşlerimizin birbirini daha iyi anlamaları noktasında gayret göstermekteyiz. İnşallah gelecek hem bizim hem de Suriyeli kardeşlerimiz için daha güzel olur” diye konuştu.

TÜRKİYE BİZE SAHİP ÇIKTI

Suriye’nin Halep şehrinden 5 buçuk yıl önce ailesiyle birlikte göç eden Abdulkadir Aldibo, en zor günlerinde Türkiye’nin kendilerine kol kanat gerdiğini belirterek, “Kimsenin bizim yanımızda olmadığı dönemde bize yardımcı olanlara çok teşekkür ederim. Böyle bir iftar buluşmasını görünce kendimizi Suriye’de gibi hissediyoruz. Bizim şu anda Türk vatandaşlardan hiçbir farkımız yok” dedi. Suriyeli gençlerden oluşan Göçmenler İlahi Grubu’nun bir ferdi olan Velid Al Muradi de Şam’dan 5 yıl önce Türkiye’ye geldiğini ve asma tavancı olarak çalıştığını söyledi. Muradi, “Ekstra iş olarak arkadaşlarımızla bir ilahi grubu kurduk. Grubumuzun ismi Göçmenler İlahi Grubu. Daha önce Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla programlara katıldık. Mevlit ve düğünlere gidiyoruz. Bu tarz buluşmalar bizi çok mutlu ediyor ve kardeşliğimize katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.