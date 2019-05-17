Dünyanın öğrencisi Dostluk Günü’nde
Hacettepe Üniversitesi’nde, barışa, dostluğa ve eğitime katkıda bulunmak, uluslararası öğrencilerin adaptasyonuna yardımcı olmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Uluslararası Dostluk Günü’ bu yıl da coşkuyla kutlandı.
93 ülkeden yaklaşık bin 200 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü Hacettepe Üniversitesi’ndeki etkinlikte, öğrencilerin yerel kıyafetleriyle kendi kültür ve geleneklerinden sundukları örneklerler renkli görüntülere sahne oldu.
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