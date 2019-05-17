Dünyanın öğrencisi Dostluk Günü’nde Hacettepe Üniversitesi’nde, barışa, dostluğa ve eğitime katkıda bulunmak, uluslararası öğrencilerin adaptasyonuna yardımcı olmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Uluslararası Dostluk Günü’ bu yıl da coşkuyla kutlandı.