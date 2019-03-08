Ekmek, pasta ve çikolata buluştu

YENİLEBİLİR DUVAR KAĞITLARI

Türkiye’nin güçlü mutfak kültürünü tanıtacak fuarda, ekmek, hamur, ambalaj makinaları, ekmek ve pasta katkı maddeleri, gıda ve içecek, çikolatacılık, fırın ve pastane ekipmanları, dondurma, pişiriciler, soğutma grupları, dondurulmuş ürünler ve dekor malzemeleri yer alıyor. Fuarda yeni nesil yenilebilir resim kağıtları, kumaş ve dantellerin yanı sıra karanlık değirmende, insansız fabrikada üretilen unların tanıtımı da yapılıyor. Ustalar tarafından fuara özel olarak hazırlanan baklava ve börekler, ziyaretçilere ikram edilecek. ATO Congresium’daki IBATECH Fuarı yarın sona erecek.