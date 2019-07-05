Ekonomik büyüme için üretmek zorundayız

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte bir büyüme trendine gireceğini söyledi. ASO Meclis Toplantısı’nda konuşan Özdebir, 2018 yılının Ağustos ayı itibariyle finansal piyasalarda başlayan olumsuz gelişmelerin ekonominin dinamizminin sekteye uğramasına sebep olduğunu, hükümetin bu olumsuzlukları bertaraf etmek için 9 ayda tam 7 farklı paket açıkladığını hatırlattı. Özdebir, “Ekonomimiz, kur, enflasyon ve faiz temelli bir daralma süreci ile karşı karşıyadır. İkinci çeyrek rakamları yılsonu hedefleri açısından daha önemli bir göstergedir. Umarım üçüncü çeyrekle birlikte Türkiye ekonomisi bir büyüme trendine girecektir” diye konuştu.

BAĞIMSIZ BİR MODEL

ASO Başkanı Özdebir, “Türkiye ekonomisi üretim odaklı bir yaklaşımla yüksek katma değer oluşturan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ortaya koyması ile sağlıklı bir büyüme modeline kavuşacaktır. Bunu için de daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Lakin üretimin önündeki engeller de hala devam ediyor. Yüksek faiz ortamında özel sektörün yatırım iştahı azalıyor, dışlama etkisi ile karşı karşıya kalıyor. Üretmeyen bir ülke de sağlıklı bir büyümeye ulaşamaz” ifadesini kullandı.