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Elleri iyiliğe ortak gönülleri kardeşliğe 

Pursaklar Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu tarafından geliştirilen ‘Ellerimiz iyiliğe, gönüllerimiz kardeşliğe ortak oldu’ projesi ile toplumda kaybolmaya yüz tutan değerler hatırlatıldı.

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Öğretmen Zennube Esen’in koordinatörlüğünde yüz öğrencinin katılımıyla hayata geçirilen proje, Hz. Muhammed (sav)’in ‘Kim, ümmetimin fesada uğradığı (bozulduğu) bir zamanda benim sünnetime sarılırsa, ona yüz şehit ecri vardır’ hadisinden esinlendi. Okul Müdürü Adem Şimşek, günümüzde çevreye olan güvensizlik, çocukların üzerindeki aşırı sınav baskısı gibi durumlarla birlikte özellikle de çocuk, genç ve yaşlı demeden kontrolsüz teknoloji kullanımının ve bağımlılığının sonucunda, aile, akrabalık, arkadaşlık, komşuluk ve kardeşlik bağlarında oluşan tahribatı onarıp kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Şimşek, “Bir iyilik diye çıktığımız bu yolda arkamıza dönüp baktığımızda iyiliğin büyük bir manevi gücünün olduğunu ve akşamdan sabaha çıkan mantarlar gibi etrafımızı kuşatarak yayıldığını gözlemledik” dedi. 

YETİM KARDEŞ EDİNDİLER 

Şimşek, toplumda unutulmaya yüz tutmuş değerlerden selamlaşmak, hasta ziyaretlerinde bulunmak, davetlere icabet etmek, hediyeleşmek, nasihat dinlemek, cenaze namazına katılmak gibi alışkanlıkların önemli olduğuna dikkati çektiklerini dile getirdi. Adem Şimşek, “El emeği göz nuru ürünlerle açtığımız hayır kermesimizle sınıfımız adına bir yetim kardeş edindik, okulumuz adına yapılan katarak ameliyatlarına destek olduk, vicdanlarımızdaki sızı olan Yemenli kardeşlerimize de yangına su taşıyan karıncalar misali olduk. Biz bu projeyle kardeş olduğumuzu bir kez daha hatırladık ve kardeşlerimizin sevincini de, sıkıntısını da paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğunu yaşadık” diye konuştu. 

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