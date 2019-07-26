Elmadağlılar tirite doydu
Elmadağ Belediyesi tarafından Türkmen Yaylası’nda, binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Geleneksel Tirit Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Şenlikte davetliler afiyetle yemeklerini yiyip doyasıya eğlendi. Hazırlıklarına günler öncesinden başlanan festivalde, sabahın erken saatlerinde kazanlar kuruldu, Saatlerce verilen emek sonrasında pişirilen tirit, Elmadağlılar’ın tadımına sunuldu. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, şenliğe katılanlara tek tek tirit ikram etti. Aşkın, gelenekleri yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Tirit Şenliği’ne katılanlar daha sonra yerel sanatçıların konserleri, halk oyunları, seğmen gösterilerini izledi, bisiklet, halat çekme, çuval yarışıyla da eğlendi.
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