Engele Ç’engel attılar

Sakarya Caddesi’nde hizmet veren ve Down Sendromlu bireylerin garsonluk yaptığı kafeden elde edilen gelir, engelli bireylerin yararına kullanılıyor. Son dört ayda yaklaşık 13 bin kişiyi ağırlayan kafede ayrıca tiyatro, halk oyunları grubu ve ritim atölyesi bulunuyor. Ç’engel Kafe, engelli gençlere spordan, gezilere, drama-tiyatro, dans, halk dansı, ebru baskısı, fotoğrafçılık, bilgisayar eğitimi vb. kurslara katılma, konser, sinema, tiyatro gibi etkinlikleri izleme olanağı da sunuyor.