Esnaftan marketlere kurban tepkisi

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, son yıllarda büyük marketlerin kurban kesim hizmeti vermesinin üreticileri zor durumda bıraktığını ve kurbanlık hayvanların besici, mandıracı ve köylülerin işi olduğunu hatırlatarak,

“Geleneksel kurban kültürümüzde kurbanlık hayvan üreticisinden göz önünde pazarlık ve her iki tarafın rızası alınarak yapılır. Yaşanan duruma bakıldığında büyük marketler bu kültürümüzü yok etmeye çalışarak, ‘sipariş ile kurban’ satmaları kabul edilemez bir durumdur. Sipariş ile kurban, inancımız açısından da uygun olmadığı gibi bu durum üreticimizi derinden etkilemektedir. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklarımızı alırken bu işi yapan üreticilerimizden alınmasına öncelik verilmesi gerekir. Bu sayede hem sosyal barışa destek artacak hem de üreticilerimiz kazanacaktır” dedi. Hayvancılıkla uğraşanlar ve çiftçilerden yapılacak kurban alışverişinin pazarlık kültürünü ve kurban heyecanının yaşatılması adına geleneğimizi devam ettireceğini dile getiren Çelikus, “Sosyal barışın sağlanmasında ve sermayenin tabana yayılmasında kurbanlık hayvan satışı önemli bir rol üstlenirken, Ahilik kültüründeki cömertlik, sevgi ve kardeşlik kavramlarının önemini de bir kez daha ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki, kurban üreticilerimiz 1 yıldır bugünü bekliyor” diye konuştu.

Bayram nedeniyle yola çıkacakları da uyaran ESDER Başkanı Çelikus, “Kurban Bayramı’nı kutlarken ailemizi trafik canavarına kurban vermemeliyiz. Bunun en güzel yolu; trafikte sevgi, saygı ve sabırlı olmaktır. Kurban Bayramı süresinde yola çıkacak olan tüm sürücülerimiz dinlenmiş bir şekilde ve araçlarının bakımını yaparak yola çıkmalı, yolculukları boyunca trafik kurallarına riayet etmelidir” dedi.