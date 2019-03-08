Etimesgut’a yeni Halk Kütüphanesi

2 bin metrekarelik 2 katlı kütüphane, aynı anda 600 kişiye ve günde ortalama 2 bin kişiye hizmet veriyor. Ücretsiz Wi-fi hizmeti de olan kütüphaneden Türk ve dünya üniversitelerinin arşivlerine katalog tarama sistemi ile erişim sağlanabiliyor. Kütüphane her gün 09.00-22.00 saatleri arasında hizmete açık. Etimesgut’ta oturanlar ücretsiz üye olarak kütüphaneden yararlanabiliyor. Üyelik için 1 fotoğraf ve kimlik kartı ile kütüphaneye müracaat etmek yeterli oluyor. Üyelere digital giriş kartı veriliyor. Üyeler bu kartla hem kütüphaneye giriş yapabiliyor hem de KİOKS’lardan ödünç kitap alabiliyor. Halk Kütüphanesi’nde öğrencilerin sessiz, sakin ve huzurlu bir ortamda ders çalışmasına ve araştırma yapmasını sağlayan tüm imkanlar sunuluyor. Grup çalışma alanları, kafeterya ve dinlenme alanlarının da hizmet verdiği kütüphanede, öğrencilere ücretsiz çay servisi yapılıyor.

EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimine çok önem veriyoruz. Onların sağlıklı ortamda ders çalışmaları ve kendilerini geliştirmeleri için birçok hizmeti hayata geçirdik. Kütüphane ve okuma evlerimiz de bu hizmetlerimizdendir. Kent Konseyi’ndeki Kent Kütüphanesi, Atatürk Okuma Evi ve Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi’ndeki kütüphanelerimizi hizmete açmıştık. Ahi Elvan Aile Yaşam, Eğitim ve Spor Merkezi’miz bünyesinde, Ankara’mızın en güzel kütüphanelerinden birini kurduk, hizmete açtık. Tüm hemşehrilerimizi, kütüphanelerimizden en güzel şekilde yararlanmaya davet ediyorum. İnşallah, birlikte her şey daha da güzel olacaktır” diye konuştu.