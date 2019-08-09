Ev almak isteyenler fırsatı kaçırmasın

Konut fiyatlarının uzun süredir donduğunu hatırlatan Gayrimenkul uzmanı Güney Kibaroğlu, “Ev sahibi olmak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın” dedi. Geçen yıl Mayıs ayında Ankara’da 11 bin 919 konut satışının gerçekleştiğini, ama 2019 Mayıs ayında bu rakamın 8 bin 240’da kaldığını aktaran Kibaroğlu, konut satışlarındaki düşüşün, gayrimenkul fiyatlarını da düşürdüğünü bildirdi. Özellikle ikinci el konut fiyatlarında yüzde 30’a kadar düşüş yaşandığını belirten Kibaroğlu, popüler ve önemli inşaat firmalarına ait yüksek fiyatlı konut projelerinde de rakamların büyük ölçüde aşağıya çekildiğini kaydetti.

Pek çok inşaat firmasının elinde konut stoku bulunduğunu ve gayrimenkulleri satamadığı için de fiyatları düşürmek zorunda kaldıklarını belirten Kibaroğlu, konut kredilerinde faiz indirimine gidilmesiyle uzun süredir düşüşte olan konut fiyatlarının ev almak ve yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat olduğunu ifade etti. Kibaroğlu, Ankaralıların bu fırsatı iyi değerlendirmelerini önerdi.