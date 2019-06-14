Ev sıcaklığında ‘Hasta Konukevi’
Altındağ Belediyesi’nin şehir dışından Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı Anafartalar Konukevi, otel konforunu aratmıyor.
Konukevi, bölgenin en önemli ihtiyacına da cevap veriyor. Günlük 112 kişiyi ağırlayabilen Anafartalar Konukevi’nden hastanelerin yönlendirdiği hasta ve hasta yakınları yararlanıyor. Ev sıcaklığındaki konukevi, 1 yılda ortalama 25 bin kişiyi misafir ederek, hasta ve hasta yakınlarının konaklama derdine derman oluyor. Tek, iki ve üç kişilik odalardan oluşan konukevinde çamaşırhane, mutfak, yemek odası, ütü odası ve televizyon odası da bulunuyor.
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