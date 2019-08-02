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Faiz indirimi sevindirdi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, reel sektörün borç krizinin yapısal bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

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Merkez Bankasının yaptığı 425 baz puanlık indirimin, reel sektörün krediye ulaşma imkanlarını önemli ölçüde kolaylaştıracağını aktaran Özdebir, “Dezenflasyon süreciyle birlikte gelecekte faiz oranlarının daha da düşmesiyle makroekonomide ortaya çıkan olumsuz havanın olumluya döneceğini umuyoruz” ifadesini kullandı. Özdebir, yerli ve milli üretim yapılmasının ciddi biçimde üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğunu ifade ederek, “Kamu ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla karşılanması yönünde atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hem sanayicinin üretim şevkini artıracak hem de yaratacağı etki ile iç talepte önemli kazanımlar sağlayacaktır” diye konuştu.   

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