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Filistinli müzisyenler festivale konuk oldu

Ankara'da düzenlenen 9. Şefika Kutluer Festivali’nin konukları arasında Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası da vardı.

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Dünyaca ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim ve Filistinli entelektüel Edward Said tarafından kurulan ve Türkiye’ye ilk kez gelen Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası, ‘Sihirli Flüt’ ünvanlı Şefika Kutluer ile birlikte sahne aldı. Dinleyicilerden tam not alan orkestrayı Viyana Ekonomik Forum Kültür Komitesi Başkanı ve Müzik Editörü Şef Eugeniy Chevkenov yönetti. Filistin halkının yıllardır gördüğü baskıyı önleme ve izole yaşamaya mahkum edilen bir toplumun gösterdiği çabalara eğitim yoluyla destek amacıyla kurulan Barenboim-Said Vakfı’nın hazırladığı film gösterimi ile başlayan gecede, Mariam Said, Filistinli Genç Müzisyenler Orkestrası’nın kuruluş aşamaları, Berlin ve Ramallah’ta kurulan müzik akademileri ile ilgili bir sunum yaptı. 

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