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Film Festivali’nde 10 eser finale kaldı

Sinemayı desteklemek amacıyla düzenlenen 30. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği dalında 10 film projesi yarışacak.

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Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla 18-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan festivale bu yıl 101 proje başvurdu. Fulten Larlar, Nurhan Özenen ve Serkan Acar’dan oluşan ön seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu başvurular arasından 10  proje finale kaldı. Finale kalan film projelerinin sahipleri,  festival haftasında yapımcı Armağan Lale, yapımcı Ali Bayraktar ve yönetmen, yapımcı Sevinç Baloğlu’ndan oluşan seçici kurulla yüz yüze görüşmeler yapacak. Değerlendirmeler sonucunda belirlenecek olan  en iyi projeye 30.000 TL maddi destek verilecek. Ön seçici kurulun değerlendirmesinden sonra finale kalan uzun projeler şunlar: Atlet, Cenaze, Doğu Kapı, Hay Komşu, Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile, Hiçbir Yerde Değildin, Karanlıkta Islık Çalanlar, Kesilmiş Bir Ağaç Gibi, Pîrebok ve Vefa.  

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