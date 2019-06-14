Flamingolardan görsel şölen

İç Anadolu Bölgesi’nde Cihanbeyli ve Haymana platolarıyla çevrili çukur alanın en alçak bölümünde bulunan Tuz Gölü, kendine özgü doğal yapısıyla tarihi değerlere sahip. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Tuz Gölü, dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı önemli sulak alanlar arasında bulunuyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gölde, geçen yıl 12 bin 746 flamingo dünyaya geldi. Yapılan gözlemlerde bu yavruların gelişim dönemlerini sağlıklı olarak geçirdiği ve yetişkin flamingoların arasına karıştığı belirlendi.