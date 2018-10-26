Geleceğin sporcuları Tunahan’da yetişecek  

Çağdaş spor kompleksi, açık ve kapalı birçok spor donatısını bir arada bulunduruyor. Komplekste basketbol, voleybol ve hentbol maçları için seyirci tribünlerinin de yer aldığı spor salonu yer alıyor. Tesis tamamlandığında spor salonu, spor okullarına 4 mevsim ev sahipliği yapacak.

ÇOK AMAÇLI KOMPLEKS OLACAK

Komplekste suni çimle kaplı modern bir halı saha, tenis kortu, açık basketbol sahaları da yer alacak. Koşu yolu ve fitness setlerinin de hizmet vereceği spor kompleksinde ağaçlandırma çalışmaları da yapılıyor. Aydınlatma sistemleriyle gece de spor yapma imkanı sunacak tesisin yakında hizmete açılması planlanıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçenin her tarafına parklar, hatıra ormanları ve spor tesisleri yaptıklarını belirterek “Spor kompleksini büyük ölçüde tamamladık. Hizmete açtığımızda, bölgemiz, içerisinde kapalı spor salonu, açık basketbol sahası, tenis kortu, koşu yolları, fitness setleri, halı saha, dinlenme alanları gibi birçok donatıya kavuşacaktır. Tesisimiz, çağdaş ilçemizin değerine değer katacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini daha da artıracaktır” dedi.