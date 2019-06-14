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Gençlerden ‘Töre’li veda

Ankaralılar'dan büyük ilgi gören birbirinden başarılı oyunları sahneleyen Başkent Tiyatroları, bir sezonunu daha geride bıraktı.

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2018-2019 sezonunu kapatan Başkent Tiyatroları’nın amatör oyuncular için açtığı 6 aylık ücretsiz kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç oyuncular da sertifikalarını aldı. 

Kurstan bu yıl 41 kişi mezun oldu. Geleceğin tiyatrocularını yetiştiren Başkent Tiyatroları, oyunculuk anlamında kendini geliştirmek isteyen 17 yaş ve üzeri her yaştan ve meslekten kişiye her yıl kapılarını açıyor. Başkent Tiyatroları kursiyerleri, beden dilini kullanmaktan sahne dekorlarının hazırlanmasına ve oyuna uygun kostüm seçimlerine kadar birçok alanda eğitim alıyor. Yeni mezun kursiyerler sezona Turgut Özakman’ın eseri olan ‘Töre’ isimli oyunla veda etti. ‘Ölüme karşın yaşamı savunmayı seçen sekiz kadının varoluş öyküsünü’ işleyen oyun izleyicilerden tam not aldı. 

 

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