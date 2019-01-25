Gerede’den Ankara’ya davet

Allar, “Gerede’ye bir saat mesafede ve otobandan çıktıktan sonra 10 kilometre mesafe ile Türkiye’de şehir merkezine en yakın kayak merkezi konumunda olan Arkut Dağı, Ankaralılar’ı ağırlamaya hazır” dedi. Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi’nin kar kalitesi tescillenmiş bir merkez olduğunu hatırlatan Başkan Allar, “Manzarası doyumsuz. En güzel öz çekimlerin yapılacağı, köknar ağaçlarının gelinlik giymiş misali kendisine hayran bırakacak güzellikte bir yer. İki saat içerisinde kayak yapmayı da öğrenebilirsiniz. Tüm Ankaralılar’ı bu güzelliği keşfetmeye davet ediyorum” dedi.