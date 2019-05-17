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Göçmen kuşlar Cennet’e döndü

Ankara'nın Nallıhan İlçesi’ne bağlı Davutoğlan Köyü yakınlarındaki ‘Kuş Cenneti’, son yağmurlarla birlikte Aladağ Çayı ile Sarıyar Baraj Gölü’nün su seviyesinin yükselmesiyle, yeniden göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

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Bölgeye gelen göçmen kuşlar, sazlıkların arasına yuva kurdu. Kuş türlerinin önceki yıllara oranla çoğaldığı ‘Kuş Cenneti’nde, geçen sene kuruyan büyük bir alan da yeniden su ile kaplandı. Kuş gözlemcileri de yaklaşık 190 türe ev sahipliği yapan bölgeye akın etti. Karayolları Genel Müdürlüğü kuşların klakson sesinden etkilenmemesi için Ankara-Nallıhan arasında yapımı devam eden duble yolun ‘Kuş Cenneti’nden geçen bölümüne, bin 200 metre uzunluğunda iki tünel inşa ediyor. 

Tarihi İpek Yolu üzerindeki Nallıhan Kuş Cenneti, 1959’da hizmete giren Sarıyar Barajı’nın kuzeyinde, Aladağ Çayı ile birleştiği yerde bulunuyor. Ankara ve Eskişehir’e 130, İstanbul’a 300, Bolu’ya ise 100 kilometre mesafede. Soyu tehlikede bulunan karaleylek, Türkiye’de en çok bu bölgede görülüyor. Kuş Cenneti, 6 balıkçıl, 10 tür yırtıcı, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu ve bülbül başta olmak üzere 80 tür ötücü kuş ile kara çaylak, leylek gökkuzgun küçük karabatak, kaya kartalı, bıldırcın kılavuzu, yaz ördeği, ulu doğan, peçeli baykuş, küçük kerkenez, akkuyruklu kartal, balık kartalı, kara akbaba, gökdoğan gibi soyu tükenmekte olan türlere ev sahipliği yapıyor. Hem doğa hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken Kuş Cenneti, özellikle ilkbaharda değişik türlere bezenerek, doğanın renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunuyor.    

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