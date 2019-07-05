Gölbaşı Millet Bahçesi’ne ABD’den peyzaj ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde inşa edileceğini müjdelediği millet bahçeleri, uluslararası arenada da beğeni topluyor. Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde uygulamasına başlanan Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi, ABD’de düzenlenen ‘En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’nda ‘Sürdürülebilir Peyzaj’ dalında birincilik ödülü kazandı. Mogan ve Eymir gölleri arasında bulunan 75 hektarlık alanda yapımı devam eden Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi’nin ödülü, 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu’nun 19 Temmuz’da Dallas’ta düzenlenecek galasında verilecek.

DOĞAL HAYATA UYUMLU

İnşasına devam edilen Gölbaşı Millet Bahçesi’nin yapımında kullanılan doğal malzemeler dikkati çekiyor. Proje, Güney Ankara Ekolojik Koridoru’nu tamamlayan geçiş bölgesindeki sulak alanın ekolojik dinamiklerine ve bu bölgede yaşayan kuşların üreme alanlarına zarar vermeyecek. Etkinlik ve spor alanlarının bulunduğu proje kapsamında kuş gözlem kuleleri, 3 buçuk kilometre yeşil yürüyüş yolu, 5 buçuk kilometre bisiklet yolu, dinlenme alanları ve millet kıraathanesi bulunuyor.