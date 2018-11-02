Ankara Genç İş Adamları Derneği’nin (ANGİAD) 12 Ocak 2019’da yapılacak 14. Dönem Başkanlık Seçimi için adaylığını açıklayan Avukat Emre Kılıçarslan, iddialı projeleriyle dikkatleri çekiyor. ANGİAD’ın eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin öncü kuruluşu olması konusunda çalışacaklarını anlatan Kılıçarslan, üyelerin menfaatlerine yönelik projeler üreteceklerini söyledi.

“Güçlü ANGİAD için varız” diyen Kılıçarslan, Ankara ve ANGİAD’a katma değer sağlayacak projeleri hayata geçirmenin en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi. Ürettikleri projeler hakkında bilgi veren Kılıçarslan, tüm samimiyetiyle sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?

Aslen Yozgat’lıyım. 1980 yılında Ankara’da doğdum. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuyunum. 1996 yılında çalışmaya hayatına başladım, Okul ve iş hayatını birlikte yürüttüm. 2004 yılında ilk hukuk büromu kurarak, mesleğime başladım. Çankaya ilçesinde faaliyet gösteriyoruz.

Kendinizi 3 kelime ile anlatabilir misiniz?

Çalışmayı çok seviyorum. Çalışmak, üretmek ve Ankara sevgisi. Doğup, büyüdüğüm bu şehri çok seviyorum ve bu şehrin gelişmesine her türlü katkı sağlamak en büyük amacım.

ANGİAD serüveninizden biraz bahsedebilir misiniz?

Mensubu olmaktan gurur duyduğum ANGİAD’da, 2006 yılında başlayan üyeliğimle birlikte birçok görevde bulundum. 9. Dönem Komisyon Başkanlığı, 10. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ve 11. Dönem Başkan Yardımcılığı görevlerimle ANGİAD’ın daima bir adım ileride olması için çalıştım. Bundan sonra da çalışacağım. Üye profilimizle ANGİAD öncü derneklerden biri oldu. 900’ü aşkın üyesiyle söz sahibi bir dernek olan ANGİAD, üyelerinin menfaatleri doğrultusunda iş dünyasının sorunlarına hiçbir zaman duyarsız kalmadı ve bundan sonra da kalmayacak.

ANGİADLI OLMAK GURUR VERİCİ

Neden ANGİAD?

Tanıştığım ilk günden bu yana yeni projeler üretebileceğimi ve bir şeyler yapabileceğime inandığım bir yapı oldu ANGİAD. Derneğin kuruluş amacı ile hayat felsefem birebir ölçüşüyor. Aynı zamanda Dernek bünyesinde Ankara’ya hizmet etmeye de olanak bulacağıma inandım. ANGİAD mensubu olmaktan her zaman gurur duydum ve gurur duymaya da devam edeceğim.

14. Dönem Başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Ülkemizin içinde bulunduğu zor dönemde, dernek üyelerimizin çıkarları doğrultusunda iş dünyasının çarklarını dönmesi için çalışacağımı belirterek, ANGİAD 14. Dönem Başkan Adayı olduğumu açıkladım. ANGİAD’ın tüm ilke ve hedeflerine inanmış, derneğin her temel taşına sahip çıkacak bir nefer olarak, ANGİAD’ın üyelerimizin desteğiyle en güçlü sivil toplum kuruluşu olması ve ekonomik büyüme ile ülkenin geleceğine yönelik olumlu katkı sağlama hedefiyle bu yola çıktım. ANGİAD’ın elde ettiği başarılı grafiğin daha da yukarılara taşınması için bıkmadan, usanmadan çalışacağım.

VAKIFLAŞACAĞIZ

Hedeflerinizi anlatabilir misin?

Öncelikli hedefimiz, üyelere ve üyelerin menfaatlerine yönelik çalışmalar yapmak. Üyelerimize ekonomik fayda sağlayıcı projeleri hayata geçirmek en büyük amaçlarımız arasında yer alıyor. ANGİAD’ın eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin öncü kuruluşu olması ise en büyük gayemiz. Bundan dolayı derneğimizin vakıf olması yolunda ilerleyeceğiz.

ANGİAD üyelerine yönelik ürettiğiniz projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle şunu belirtmek isterim, ANGİAD’da üyelik değil kardeşlik var bence. Ben hiçbir arkadaşıma üye gözüyle bakmıyorum. Benim için herkes bir kardeş, tüm üyelerimizi ailemizin bir parçası olarak görüyorum. Zaten çevremdeki pek çok kişi, Başkan olursam en büyük farkımın bu görüş açısı olduğunu söylüyorlar. Başarının sırrı takım oyunu ve aile olabilmek. ANGİAD’ın özgür ortamında herkes savunduğu inanç, görüş ve fikri rahatça temsil edebilmenin yanı sıra benimsediği ilkeler doğrultusunda hareket edebilmeli. Bu da aile olmanın en büyük özelliğidir bence. Bu doğrultuda, üyelerimizle gerçekleştireceğimiz ilk buluşmayı tüm ailelerin katılacağı büyük bir brunchla düzenlemeyi istiyorum.

Projelere gelecek olursak, içinde bulunduğumuz ekonomik mücadeleden ANGİAD ailesinin çok az hasarla çıkmasını sağlamak önceliğimiz arasında yer alıyor. Türkiye büyük bir ekonomik mücadelenin içinde yer alıyor. Bir görüş veya fikri savunmanın ötesinde birlik ve beraberlik içinde Türkiye’nin bu savaştan çıkması için çalışmalıyız. ANGİAD’ı da bu savaşın önemli komutanlarından bir tanesi olarak görüyorum. Bu dönemde yaşanan ekonomik savaşa destek vererek, bu savaştan az hasarla çıkılması için büyük bir çaba harcayacağız.

Tüm ANGİAD üyelerini bugün bulunduğu mevcut ekonomik durumun bir tık üzerine çıkarmak en büyük arzumuz. Bunu için çeşitli projeler ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz.