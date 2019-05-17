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Gün batmayan restoran

Restoran sektöründe müşteri memnuniyeti ve hijyen kurallarına odaklı hizmet anlayışıyla Ankara’nın ilk akla gelen ve tercih edilen markası olan Köroğlu İşkembecisi, başarıya doymuyor.

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Uzun yıllardır Gaziosmanpaşa, Çukurambar ve Çayyolu’nda hizmet veren Köroğlu İşkembecisi bir yıl içerisinde üç şube daha açarak şube sayısını altıya yükseltti. Köroğlu İşkembecisi ile özdeşleşen çorba çeşitlerinden kahvaltıya, mevsimlik tatlılardan ızgaralara kadar onlarca lezzetin bulunduğu restoranın yeni şubeleri Yenimahalle/ YDA Park Avenue Life, Bilkent Station AVM ve Ümitköy/Galleria AVM’de açıldı. Restoran zincirinin yeni şubesi ise çok yakında Metromall AVM’de açılacak. Tüm şubelerinde 7 gün 24 saat hizmet veren Köroğlu İşkembecisi, insanlara alabilecekleri en hızlı ve en lezzetli servisi sunuyor. Köroğlu İşkembecisi, 1988’de yola çıktığı ilk günden itibaren şehir yaşamının yolculuğu içerisindeki insanların hızlı bir şekilde istedikleri güzel lezzetlere kavuşmasını sağlıyor. Mükemmeliyetçi yaklaşımı ile kaliteden ödün vermeyen restoranlarda her gün 72 farklı sulu yemek çeşidi de sunuluyor. Köroğlu Grup Restoran Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Demir ve İlhami Çıplak, ayrıcalıklı konseptiyle yeme-içme sektöründe fark oluşturduklarını söylüyor. 

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