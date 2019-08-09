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Gürcülere sağlık turizmi daveti

Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

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İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğine dikkat çeken Baran, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin üçlü olarak önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Gürcistan ile Türkiye arasındaki ticarete değinen Baran, “İhracatta 1.3 milyar dolar, ithalatta ise 233 milyon dolar ile Türkiye Gürcistan’la 1.5 milyar dolar ticaret hacmine sahip. Bu rakamı en kısa zamanda yukarılara taşımamız lazım” diye konuştu.Sağlık turizminin Ankara için çok önemli olduğunu söyleyen Baran, Başkent’in fiyat düzeyleri, hastane ve uzman doktor kalitesiyle sağlık turizminde başarılı olduğunu anlattı. Baran, “Gürcü kardeşlerimizi sağlık turizmi için Başkent’e bekliyoruz” dedi. Baran, Ankara-Tiflis uçuşlarının sağlık turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

KALİTELİ VE UYGUN SAĞLIK HİZMETİ

Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava da, “İstanbul ile aynı kalitede sağlık hizmetini Ankara’da daha uygun fiyatlara alabiliyoruz. Bu noktada Ankara bizim için çok önemli bir şehir” dedi. Ocak ayında başlayan Ankara-Tiflis direkt uçuşlarının iki ülke iş adamlarının ticaretini büyük oranda kolaylaştırdığını kaydeden Janjgava, “Şu an Tiflis-Ankara direkt uçuşlarında yüzde 70-80’lere varan bir doluluk oranına sahibiz. Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirerek daha aktif halde olmak istiyoruz. Türkiye bizim kardeş ülkemizdir” diye konuştu. 

İki ülke arasında büyük bir turizm potansiyeli olduğunu anlatan Janjgava, bir milyondan fazla Türk, iki milyona yakın Gürcü vatandaş ile toplamda üç milyon turistin iki ülke arasında seyahat ettiğini kaydetti. Janjgava, “2018’de  8,5 milyon turist ağırladık ülkemizde. Orta Asya’da bulunan Türk devletleri ile aranızdaki köprüyüz” dedi.

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