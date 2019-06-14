HOY-TUR sezonu ‘Renkler’ ile kapattı

Üç dünya, 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan HOY-TUR’un gösterisini yüzlerce kişi Ankaralı izledi. Minikler, gençler, yetişkinler olmak üzere üç kategoride birçok yörenin eserlerini sergileyen dansçılar, performanslarıyla göz doldurdu. Özellikle bu yıl ilk kez kadroya katılan minikler, Adıyaman ve Denizli yörelerinden sergiledikleri danslarıyla büyük alkış aldı. HOY-TUR’un usta dansçıları ise finalde horonla Ankara’da Karadeniz rüzgarı estirdi.