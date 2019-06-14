HOY-TUR sezonu ‘Renkler’ ile kapattı
Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu, sezonu ‘Renkler’ adlı gösterisiyle tamamladı.
Üç dünya, 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan HOY-TUR’un gösterisini yüzlerce kişi Ankaralı izledi. Minikler, gençler, yetişkinler olmak üzere üç kategoride birçok yörenin eserlerini sergileyen dansçılar, performanslarıyla göz doldurdu. Özellikle bu yıl ilk kez kadroya katılan minikler, Adıyaman ve Denizli yörelerinden sergiledikleri danslarıyla büyük alkış aldı. HOY-TUR’un usta dansçıları ise finalde horonla Ankara’da Karadeniz rüzgarı estirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.