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İbi ve Tosi Anatolium’da miniklerle buluştu

Anatolium Ankara AVM, müzikal tadında düzenlediği etkinliklerde çizgi film kahramanlarını miniklerle buluşturuyor.

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Her ay TRT Çocuk kanalının sevilen bir çizgi film kahramanını minik ziyaretçileri ile tanıştıran Anatolium AVM, bu ayda sahnesinde her yeni günün yeni masallarla doğduğu Baldiyar’da keşif yolculuğuna çıkan İbi ve Tosi’yi ağırladı. Çocukların her bölümünü heyecanla takip ettiği masalda İbi ve Tosi, karşılarına çıkan sorunları çözerken matematik bilgilerini ve problem çözme yeteneklerini kullanarak pratik çözümler üretiyor. Özel sahne dekoru, eğitici ve öğretici içerikli hikâyeleri, keyifli dansları ve oyunları ile Anatolium’da çocuklar ile buluşan İbi ve Tosi, miniklere hayal dünyalarının kapılarını bir kez daha açarak, masalsı bir yolculuğa çıkma fırsatı verdi. 

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