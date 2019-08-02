29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5541
  • 6,1723
  • 257.929
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

İcatçı memur ATV tasarladı

Ankara’da yaşayan Ümit Kozan, küçük yaşlarda hayalini kurduğu “Formula 1” aracının benzerinin yapmasının ardından bu seferde arazi aracı 4x4 ATV tasarladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kamu kurumunda memur olarak çalışan Kozan, hobi olarak başladığı ATV aracının tasarımını arkadaşının atölyesinde hafta sonları çalışarak 8 ayda tamamladı. Kozan, “Aşkar” ismini verdiği 20 bin lira bütçeli ATV’nin parasını ise çok sevdiği Formula 1 aracını satarak temin etti. Arabanın şase kısmını boru, dış aksamını ise fiberglastan yaptı. 2 kişilik olarak dizayn edilen araç, 600 kilogram ve 85 kilometre hıza çıkabiliyor. 

8 TONLUK KAMYONU ÇEKİYOR

Çeşitli denemelerden sonra aracın son aşamasına ulaştığını ifade eden Kozan, şunları kaydetti: “Üzerinde 4 silindirli dizel 1,6 litre otomobil motoru yer alıyor. 4x4 olarak tasarladım. 4 tekerlik bağımsız sistem üzerine kuruldu. Zorlu arazi koşullarında tekerlekler yerden kesilmiyor. Önünde vinç yer alıyor. Normal ATV’lerde hidrolik direksiyon yer almıyor ama arazi koşullarında kontrol rahat sağlanması amacıyla ben taktım. Kullandığım motor araçta 170 kilometre hıza çıkabiliyordu. Bunu 85 kilometre hıza düşürdüm ki arazi koşullarına uyabilsin. Bunu düşürünce aracın 2,5 kat tork gücü arttı. Bu sayede 8,5 tonluk kamyonu çekebiliyorum.”

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara patlamasında yeni gelişme! Yakalandı

Ankara patlamasında yeni gelişme! Yakalandı

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! Tarih belli oldu

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! Tarih belli oldu

Akşener'e sert tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır

Akşener'e sert tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

'NATO kendisini itibarsızlaştırıyor'

'NATO kendisini itibarsızlaştırıyor'

Geleceğin hayalet uçağı Tupolev PAK DA için test zamanı

Geleceğin hayalet uçağı Tupolev PAK DA için test zamanı

Sahte bilimin kaynağı sosyal medya

Sahte bilimin kaynağı sosyal medya

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Biz sorduk, Mercedes cevapladı
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Meghan Markle yine gündemde! Şimdi de...

Meghan Markle yine gündemde! Şimdi de...

Facebook artık zihninizi okuyacak!

Facebook artık zihninizi okuyacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA