İcatçı memur ATV tasarladı

Kamu kurumunda memur olarak çalışan Kozan, hobi olarak başladığı ATV aracının tasarımını arkadaşının atölyesinde hafta sonları çalışarak 8 ayda tamamladı. Kozan, “Aşkar” ismini verdiği 20 bin lira bütçeli ATV’nin parasını ise çok sevdiği Formula 1 aracını satarak temin etti. Arabanın şase kısmını boru, dış aksamını ise fiberglastan yaptı. 2 kişilik olarak dizayn edilen araç, 600 kilogram ve 85 kilometre hıza çıkabiliyor.

8 TONLUK KAMYONU ÇEKİYOR

Çeşitli denemelerden sonra aracın son aşamasına ulaştığını ifade eden Kozan, şunları kaydetti: “Üzerinde 4 silindirli dizel 1,6 litre otomobil motoru yer alıyor. 4x4 olarak tasarladım. 4 tekerlik bağımsız sistem üzerine kuruldu. Zorlu arazi koşullarında tekerlekler yerden kesilmiyor. Önünde vinç yer alıyor. Normal ATV’lerde hidrolik direksiyon yer almıyor ama arazi koşullarında kontrol rahat sağlanması amacıyla ben taktım. Kullandığım motor araçta 170 kilometre hıza çıkabiliyordu. Bunu 85 kilometre hıza düşürdüm ki arazi koşullarına uyabilsin. Bunu düşürünce aracın 2,5 kat tork gücü arttı. Bu sayede 8,5 tonluk kamyonu çekebiliyorum.”