'İngilizce başarımız sınırlarımızı aştı'

Öğrencilerimizi, anasınıfından fen lisesine kadar 13 yıllık bütüncül eğitim kapsamında sunduğumuz İngilizce eğitim imkânları ile ortak Avrupa dil referans çerçevesinde CEFR kriterlerine göre C1 seviyesinde İngilizce bilgisiyle mezun etmeyi taahhüt etmemizin sebebi de bu” dedi.

YENİLİK VE DEĞİŞİM

Ceceli, “Kurumumuzda bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz yenilikler ve sürekli gelişim, her yıl gerçekleştirdiğimiz yurtdışı dil kampları, yurtdışı öğrenci değişim programları, Cambridge Sınav hazırlık programları, MUN ve JMUN organizasyonları, İngilizce tiyatrolar ve müfredata göre artırılmış İngilizce dersler ile öğrencilerimize yoğunlaştırılmış dil eğitim imkânı sunuyor, seviye belirleme kriterlerine göre yaptığımız sınavlarımız ile gelişimlerini takip ediyoruz“ diye konuştu.

BİR İLKE İMZA ATTILAR

‘Özel Ceceli Okulları olarak öğrencilerimize fırsatlar oluşturarak yurtdışı tecrübesi edinmelerini, öğrendikleri İngilizce bilgisini pratiğe çevirmelerini önemsiyoruz’ diyen Ceceli, “Geçtiğimiz yıl bazı öğrencilerimiz öğrenci değişim programı çerçevesinde bir yıl boyunca Kanada’da eğitim görme şansı bulduk. Bu yıl ise bir yeniliğe daha imza atarak fen lisesi öğrencilerimizi FWWMUN NYC 2019 (Future We Want Model United Nations NYC) için geçtiğimiz hafta New York’a uğurladık. Dünyanın her yerinden gelecek nesillerin buluşacağı FWWMUN NYC 2019’da kendi fikirlerini ortaya koyan ve okulumuzu en iyi şekilde temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.