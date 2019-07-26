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İşsizlere ‘KİM’ iş buluyor

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) meyvelerini vermeye başladı.

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından imzalanan protokolle kurulan KİM, hazırlanan özel bir yazılımla ilçedeki iş arayan ve işverenleri aynı platformda buluşturuyor. Yazılımda iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydediliyor. İşverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışan aradığı belirleniyor. Faaliyete geçtiği 15 gün içerisinde KİM’e başvuran 300 kişi ilçedeki eleman arayan fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı. 

KİMSE İŞSİZ KALMAYACAK 

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KİM’in üçlü bir sacayağından oluştuğunu, bunun bir tarafında İŞKUR’un, bir tarafında Kahramankazan Belediyesi’nin, bir tarafında ise Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin olduğunu söyledi. Oğuz, “3 binin üzerinde sanayi tesisi ve işletmenin bulunduğu ilçenin istihdam pastası herkese yeter diyoruz ve ilçemizde kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz” dedi. 

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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