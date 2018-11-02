İzmir Mavi Treni Ankara’ya geliyor

İzmir Mavi Treni, 260 yolcu kapasiteli 4 pulman, bir yataklı, bir yemekli vagondan oluşuyor. Talep doğrultusunda vagon ilavesi yapılacak. Tren, 15 Kasım’dan itibaren Ankara Garı’ndan her gün saat 20.00’de hareket ederek Eskişehir-Kütahya-Balıkesir-Manisa merkezlerinden geçerek ertesi gün saat 11.30’da Basmane Garı’na ulaşacak. Basmane Garı’ndan ise her gün saat 19.20’de hareket edecek tren ertesi gün saat 11.05’te Ankara Garı’na varacak. Yolcular, satışa sunulan biletleri, gişelerden, acentelerden, 444 82 33 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden, mobil uygulamalardan ve resmi internet sitesinden alabilecek. Ankara-İzmir hattında 17 Mayıs 1984’te karşılıklı hizmete başlayan İzmir Mavi Treni’nin Ankara-Eskişehir-Ankara seferleri, Ankara ile Eskişehir arasındaki altyapı çalışmaları sebebiyle 11 Temmuz 2016’da iptal edilmiş, Eskişehir-İzmir-Eskişehir hattında hizmet vermeye başlamıştı.