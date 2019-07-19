Kahramanlık destanı hafızalara kazınacak

Kazan'ın ‘Kahraman’ sıfatını aldığı hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inşa edilen Kahramankazan Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hain darbe gecesini, aydınlık şafağa ulaştıran milletimiz, en büyük kahramanlık hikayelerinden birini burada, Kazan’da yazmıştır. Şehit kanları beldemizin ismine şan katmış ve Kahramankazan olarak tekrar yazılmıştır. Açılışını yaptığımız eserle, o destanı geleceğe taşıyacak ve bizden sonraki kuşaklara emanet edeceğiz. ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’ni, aziz milletimizin yaşayan hafızası, manevi değerlerinin ve milli faziletlerinin abideleşmiş bir kimliği olarak görüyorum” dedi.

HALKIN GÜCÜNÜN SİMGESİ

Bakan Ersoy, “15 Temmuz 2016’da bağımsızlığımızı ve devlet varlığımızı ortadan kaldırmak isteyenlerin karşısına dikilen, canı pahasına bir adım dahi geri atmayan aziz milletimizin iradesini, burada yaşatacak ve nesilden nesile aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız o gece çok net bir ifade kullanmış ‘Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar hayatımda’ demişti. İşte bu müze her daim, tek otorite kabul ettiğimiz gücün, halkımızın gücünün simgesi olarak yaşayacaktır” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİ BEKLİYOR

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, müzeyle 15 Temmuz’da tüm Türkiye’de ve ilçede yaşananların yılın 365 günü ziyaretçilere anlatılma imkanı doğduğunu belirterek, “Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize bu destanın anlatılması için böylesine anlamlı bir müzeye ihtiyaç vardı. Müzenin temsil ettiği manevi anlamı tüm Kahramankazanlılar yaşatacak” dedi. Oğuz, müzenin ilçelerine kazandırılmasına ilişkin olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakan Ersoy’a ve emeği geçen herkese ilçe halkı adına teşekkür etti.

MODERN MİMARİYE SAHİP

Yaklaşık 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin zemin katında çok amaçlı kullanıma uygun 340 kişilik konferans salonu ile süreli ve süresiz sergi salonları, çocuk atölyesi, idari ofisler ve kafeterya bölümleri yer alıyor. Salonun bir duvarında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında, Türkiye’de gelişen olaylar, başlangıç saati itibarıyla dakika dakika bir zaman çizelgesinde anlatılıyor. Diğer duvarda ise Türkiye ve Kahramankazan’da 15 Temmuz günü ve sonrası yaşananların yer aldığı fotoğraflar bulunuyor. Bu fotoğraflar, ses efektleri ile bir nehir kıvrımı görüntüsünde duvarın içinden çıkıyormuş algısı oluşturularak ziyaretçilere sunuluyor. Diğer bölümde ise Kahramankazan gazilerinin yaşadıklarını anlattıkları röportajların bulunduğu kiosklar ve o gece çekilmiş fotoğrafların illüstrasyonları sergileniyor. Salonunun odak noktasına yerleştirilen dijital ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi ailesi ile yaşadıkları anlatılıyor.

HATIRALARI SERGİLENİYOR

Kahramankazan’ın 9 şehidinin anıldığı sergileme ünitelerinde ise şehitlerin fotoğrafı ve ait özel eşyaları yer alıyor. Ekranlarda 9 şehidin her biri için hazırlanan üç dakikalık filmler gösteriliyor. Ziyaretçiler, müze sergi salonunda yer alan kiosklar üzerindeki ekranlarda, 15 Temmuz’a ilişkin arşiv bilgilerine de ulaşabiliyor. Müzenin, bir başka salonunda ise Türkiye’de 15 Temmuz’da şehadete eren tüm şehitlerin fotoğrafları yer alıyor. Çıkış koridorundaki videowall ekranlarında ise ziyaretçilere Türkiye’nin yeni projelerine ait bir film sunuluyor.