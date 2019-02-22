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Kahvaltı severler festivalde buluştu

Ankara Kahvaltı Festivali renkli görüntülere sahne oluyor.

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Festivalde bilimsel söyleşilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar da düzenleniyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM)’de düzenlenen festivalde 7’den 70’e herkes kahvaltı ile ilgili her türlü ürüne ulaşabilme fırsatı buldu. Kahvaltının sağlık yönünün bilim insanları ile yapılan söyleşiler vasıtasıyla halka ulaştırılması, zengin Anadolu kültürünün gündem oluşturması, coğrafi işaretli ürünlerin kahvaltı için öneminin vurgulanması ve önemli şeflerden kahvaltı örnekleri sunmak hedefleriyle yola çıkan festivalde değişik etkinliklere de imza atıldı. Festivalde atölye çalışmaları, yarışmalar, kahvaltılık ikramları ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluştu. Yarın sona erecek festival saat 10.00 ila 20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

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