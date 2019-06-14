Karabaş ve arkadaşları hayvan sevgisi aşılayacak

İlk olarak Metehan İlkokulu’nda başlayan etkinlik kapsamında Mor Çiçek Tiyatrosu tarafından öğrencilere ‘Karabaş ve arkadaşları’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Can dostlarımızın yaşam haklarına saygı duymalıyız. Burada anne ve babalara çok önemli görevler düşüyor. Çocuklar görerek, dokunarak hayvan sevgisini öğrenir. Bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen öğrenciler, hayvanlara karşı sevgiyle yaklaşılması gerektiğini ve can dostlarımızla güzel vakit geçirilebileceğine dair eğlenceli bilgiler öğrendi. Oyunun bitiminde yaşadıkları sevinç görülmeye değer olan minikler, oyunun kahramanlarının etrafını sararak hatıra fotoğrafı çektirdi.