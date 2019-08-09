Keçiören’de evlenenlere müjde

Keçiören’de bekar kalmayacak” diyerek Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikâh Salonunda evlenen çiftlerin kamera ve fotoğraf çekimlerini ücretsiz yapan Başkan Altınok, şimdi de Belediyeye bağlı Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç düğün salonlarında evlenen ve maddi durumu yetersiz çiftlerden ücret alınmayacağını duyurdu.

Yuva kurana yardım etmenin dinimizde ve geleneklerimizde de yeri olduğunu vurgulayan Altınok, “Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikâh Salonu’muzdaki çiftlerimizin mutlu günlerine vaat ettiğimiz gibi destek oluyor, hediye ettiğimiz fotoğraf ve video çekimlerimizle hatıralarını ölümsüzleştiriyoruz. Şimdi de belediyemize bağlı düğün salonlarında maddi durumu yeterli olmayan çiftlerimizden salon ücreti almıyoruz. Keçiören’de yuva kuranların en büyük destekçisi biziz. Tüm çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum” dedi.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÜCRETSİZ

Uygulamadan son derece memnun olduklarını belirten çiftler, daha önce fotoğraf ve video çekimleri için fahiş fiyatlar istendiğini ve kendilerinin cep telefonlarından dahi çekim yapmalarına izin verilmediğini ifade ederken, uygulama sayesinde düğün masraflarının azaldığını da vurguladılar.

İşletmesi ve idaresi Belediyeye ait Aşık Veysel Nikah Salonu’nda evlenen çiftlerin fotoğrafları albüm, videoları da CD ortamında teslim ediliyor.

Şu ana kadar nikahı kıyılan yaklaşık 700 çift bu uygulamadan faydalanırken, yaklaşık 8 bin adet de fotoğraf baskısı teslim edildi.