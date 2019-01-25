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Keçiören’e 16 mahalle konağı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, inşası bitme aşamasında olan Ovacık Mahalle Konağı ve yapımı tamamlanan taksi durağında incelemelerde bulundu.

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Ak, mahalle konaklarını Keçiören genelinde yaygınlaştırarak halkın daha nezih bir ortamda sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Keçiören’in birçok noktasında sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin merkezi olan, halkın tüm kesimine hitap eden, şehirleşme kültürüne uygun mahalle konaklarını vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Ak, “KEDEM ve KEÇMEK gibi eğitim birimlerimizi içerisinde barındıran, vatandaşımızın düğün ve cenazelerinde kullanılan mahalle konaklarımız fiziki görünümüyle estetik anlayışımızı yansıtmaktadır. Tarihi dokuyu yaşatan, çok yönlü işleviyle de nezih bir ortam sunan konaklarımız modern şehir anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Ovacık’ta inşa ettiğimiz tamamlanınca toplamda 16 mahalle konağını Keçiören’in farklı noktalarında hizmete sunmuş olacağız. AK Parti belediyeciliği çatısı altında sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızı feraha ve refaha eriştirmek için hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu. 

 

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