Keçiören’in lider projesi Vadikent Konutları

12 blok halinde 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşan Vadikent, modern ve farklı mimarisi, peyzajı ve sosyal imkanları ile dikkati çekiyor. Vadikent’in sadece sulanabilir yeşil alanı 12 bin metrekarenin üzerinde. 24 saat güvenlikli olan Vadikent’te çocuk oyun alanları, süs havuzları, şelaleler, kamelyalar, voleybol ve basketbol sahaları, bay-bayan fitness Centerlar, fin hamamları, saunalar ve bunun haricinde birçok imkan bulunuyor. Tüm bu imkânlara sadece ödediğiniz oldukça ekonomik aidatlar karşılığında sahip olabiliyorsunuz.

ÖDEME KOLAYLIĞI VAR

Komyapı Genel Müdürü Mensuri Seher, iki yıl öncesinin fiyatları ile Vadikent’te konut alımını daha da kolaylaştırmaya yönelik kampanya başlattıklarını belirterek, “Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uyguluyoruz. Bunun haricinde peşin alım yapma imkanı olmayan ve yüksek faiz oranları sebebiyle kredi kullanmak istemeyen müşterilerimiz için ise 48 aya kadar vade farksız şirket taksiti imkanı sunuyoruz. Tüm bu avantajlarımızı paylaşmak üzere Vadikent Konutları satış ofisimizi ziyaret etmeniz ve yüzde doksan civarında oturumun gerçekleştiği hemen teslim dairelerimizde yerinizi almak için acele etmenizi tavsiye ediyorum’’ dedi. Seher, “Ülkenin büyümesine büyük katkısı olan inşaat sektörünün, 2019 yılının başlarındaki sıkıntılı günlerini atlatarak hem üretici hem de tüketici için çok iyi kapatmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı. Vadikent’te 360 bin TL den başlayan fiyatlarla ev sahibi olmak mümkün.