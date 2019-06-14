Keçiörenliler bu yaz da ‘aquapark’ta eğlenecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Artık yaz geldi. Keçiörenliler’in serinlemek amacıyla önemli uğrak noktalarından biri olan Kalaba Aquaparkı’nı yeniliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz parkımızın keyfini inşallah doyasıya yaşayacaklar” dedi. Tadilat çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Altınok, “Yaz ayı iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Ankara’da hava sıcaklıkları artık havuza girilebilecek seviyelerde seyrediyor. Talihsiz bir yangın vakasıyla tahrip olan parkımızı kısa sürede kullanılabilir hale getireceğiz. Yangın çıkmamış olsaydı parkımızı elbette yine bir bakım ve temizlik dönemine sokacaktık. Parkımız büyük ihtimalle Haziran ayı içerisinde faaliyete başlayacak” diye konuştu.