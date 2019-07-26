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Keçiörenliler’in teleferik keyfi

Başkent’in hızla gelişen ilçesi Keçiören’i kuşbaşı seyretmek isteyenler teleferikte uzun kuyruklar oluşturuyor. En yüksek noktası 85 metre olan teleferik günlük ortalama bin yolcu taşıyor.

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Yaz aylarında kuşbakışı Keçiören keyfi yaşamak isteyenler teleferiğe koşuyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Teleferik sayesinde vatandaşlarımız Keçiören’in güzelliklerini gökyüzünden seyretme zevkini yaşıyor. Keçiören turizmini de hareketlendiren teleferiğimiz, ilçe dışından da büyük ilgi görüyor” dedi. 

2008 yılından beri hizmet veren ve açıldığı dönemde Avrupa ve Türkiye’nin en uzun hatta sahip teleferiği olarak bilinen hattın uzunluğu toplamda bin 653 metre. Subayevleri Mahallesi’ndeki Atatürk Bahçesi ile Tepebaşı’ndaki Güçsüzler Yurdu arasında hem ulaşım hem de turistik gezi hizmeti veren teleferik, şu anda en uzun şehir içi hatlar arasında ilk üçte yer alıyor. En yüksek noktası 85 metre olan teleferik günlük ortalama bin yolcu taşıyor. Teleferik, her biri 8 kişilik toplam 16 kabin, özel ışıklandırması ile 20 dakika süren bir seyir keyfi yaşatıyor. 

GECESİ BİR BAŞKA GÜZEL 

Keçiören’i ve özellikle Estergon Türk Kültür Merkezi’ni, Keçiören Şelalesi’ni, Atatürk Bahçesi’ni, hatta Atakule ile Hıdırlık Tepesi’ni görmek isteyenlere görsel bir şölen sunuyor. Ankara’ya gelen turistlerin de yoğun ilgisini çeken teleferik, hafta sonu daha çok talep görüyor. Türkiye’nin en büyük ilçesi unvanına sahip Keçiören’i kuşbakışı gece de görmek isteyenler için akşam saatlerinde de seferleri olan teleferik tesisleri, yaz sıcaklarını göz önüne alarak bu dönemde 15.00 -23.00 saatleri arası hizmet veriyor. 

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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